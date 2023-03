Rusland gaat tactische kernwapens stationeren op Wit-Russisch grondgebied

Rusland zal tactische kernwapens stationeren op het grondgebied van buurland Wit-Rusland. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin zaterdag aangekondigd op de staatstelevisie. Volgens Poetin zou Rusland daarmee geen internationale verdragen schenden.

‘Er is niets ongewoon aan: de Verenigde Staten doen dit al decennia. Ze ontplooien al lang hun tactische kernwapens op het grondgebied van hun bondgenoten’, zei Poetin. ‘Wij zijn overeengekomen om hetzelfde te doen - zonder onze internationale verplichtingen inzake de non-proliferatie van kernwapens te schenden’, aldus Poetin, die benadrukte dat de controle over de wapens niet daadwerkelijk zouden worden overdragen, maar onder Russisch beheer blijven.

Tactische kernwapens zijn bedoeld om doelwitten in een beperkte zone te raken, zonder daarbij grootschalige radioactieve fall-out te veroorzaken. Het is voor het eerst in meer dan 25 jaar dat Rusland kernwapens buiten de eigen grenzen zal stationeren. Toen de Sovjet-Unie in 1991 implodeerde, waren er kernwapens gestationeerd in Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland en Kazachstan. Enkele maanden later werd afgesproken dat alle wapens zouden worden gestationeerd in Rusland, en de transfer was compleet in 1996.

Volgens Poetin zijn al vliegtuigen van de Wit-Russen uitgerust voor de kernwapens. ‘Tien vliegtuigen zijn klaar om dit type wapen te gebruiken’, aldus de Russische president. ‘Vanaf 3 april beginnen we met de opleiding van de bemanningen. En op 1 juli werken we de bouw van een speciale opslagplaats voor tactische kernwapens op Wit-Russisch grondgebied af.’

Poetin dreigde er ook mee obussen met verarmd uranium te gebruiken, als Oekraïne zulke projectielen zou krijgen van het westen. ‘Zonder te overdrijven hebben we honderdduizenden obussen van dat type. We gebruiken ze momenteel niet.’

‘Dit maakt deel uit van Poetins spel om de Navo te intimideren, want er is geen militair nut aangezien Rusland zoveel van deze wapens en strijdkrachten in Rusland heeft’, zegt de Amerikaanse kernwapenexpert Hans Kristensen aan Reuters. Wit-Rusland grenst met Polen, Litouwen en Letland aan drie Navo-lidstaten.

Velen beschouwen de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko als Poetins vazal. Het Kremlin heeft Loekasjenko door de moeilijke periode na de vervalste presidentsverkiezingen in 2020 geholpen, in ruil daarvoor heeft de Wit-Russische president een deel van zijn soevereiniteit ­opgegeven. In de strijd tegen ­Oekraïne mogen Russische militairen de luchthavens van Wit-Rusland ­gebruiken, een deel van de manschappen daar trainen en ­raketten vanaf Wit-Russische ­bodem afschieten. Er is zelfs een ­akkoord dat ­Wit-Russische soldaten onder Russisch commando kunnen komen.

