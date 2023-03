Gordon Moore was medeoprichter van Intel en een van de pioniers van Silicon Valley. Zijn ‘wet van Moore’ was een beetje een gok, gaf hij later toe. Vrijdag overleed hij op 94-jarige leeftijd.

‘Wonderen als thuiscomputers, automatisch gecontroleerde auto’s en persoonlijke draagbare communicatie.’ Dat was de voorspelling die de Amerikaanse scheikundige Gordon Moore in 1965 deed in een artikel ...