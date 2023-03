Rode Duivels annuleren open training, Thibaut Courtois naar huis

De Rode Duivels willen de banden met de fans aanhalen, maar een open training werd zaterdagochtend afgelast. De ploeg liep vertraging op bij terugkeer uit Zweden. Thibaut Courtois heeft intussen de selectie verlaten.

Sportief kon het tijdperk van de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco niet beter begonnen. De Rode Duivels schudden vrijdag in Stockholm (0-3-winst) de ontgoocheling van het WK in Qatar van zich af. De nationale ploeg bereidt zich nu voor op een oefeninterland tegen Duitsland, dinsdag om 20.45 uur in Keulen. De voetbalbond wilde van dit weekend gebruikmaken om de banden met de fans aan te halen, maar bondscoach Domenico Tedesco besliste een voor zaterdag geplande open training af te gelasten.

De oorzaak voor de afgelasting is de later dan geplande terugkeer uit Zweden. Het vliegtuig van de Duivels stond anderhalf uur stil op de tarmac omdat er onvoldoende luchthavenpersoneel aanwezig was om het materiaal in te laden en de vleugels te ontvriezen. Uiteindelijk arriveerden de spelers pas rond kwart voor vijf ’s ochtends in Zaventem. Bondscoach Domenico Tedesco besliste om de training te verlaten en vervangen door een recuperatiesessie in de gym. De supporters die aanwezig waren kregen in ruil de mogelijkheid om langer dan gepland foto’s te maken en handtekeningen te vragen.

De voetbalbond mag met de campagne ‘Wir schaffen das’ de hand uitreiken naar de fans, in zijn eerste week als bondscoach heeft Tedesco duidelijk gemaakt dat zijn prioriteit naar de ploeg en zijn spelers blijft gaan. Door het vertrek van ceo Peter Bossaert richtte hij zich de voorbije dagen nog meer op zijn groep.

Wie zaterdag niet meer aanwezig was, was Thibaut Courtois. De doelman van Real Madrid zal in de oefenwedstrijd van dinsdag in Duitsland vervangen worden door de nieuwe nummer twee, Koen Casteels. Aangezien de selectie van Tedesco vier doelmannen telde – met ook nog Matz Sels en Thomas Kaminski – was een langere aanwezigheid van Courtois niet langer vereist. De andere 23 spelers hebben de rest van zaterdag vrij en worden zondagochtend opnieuw in het oefencentrum in Tubeke verwacht.

Lees ook