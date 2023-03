Duitsland krijgt zijn zin: Europese Commissie legt geen volledig verbod op verbrandingsmotoren op

Duitsland krijgt zijn zijn: verbrandingsmotoren op synthetische brandstoffen worden ook na 2035 nog toegelaten, op voorwaarde dat de brandstoffen klimaatneutraal geproduceerd worden. Met dat compromis is een lastig geschil met de Europese Commissie beslecht.

‘We hebben een akkoord bereikt met Duitsland over het toekomstige gebruik van “e-fuels” in wagens’, schreef Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie op Twitter. ‘We zullen er nu aan werken om de CO2-standaarden voor voertuigen zo snel mogelijk goedgekeurd te krijgen, en de Commissie zal snel de opvolging verzekeren met de noodzakelijke wettelijke stappen.’

De Duitse minister van Transport Volker Wissing schreef dat ‘voertuigen met verbrandingsmotoren ook na 2035 nieuw kunnen toegelaten worden, als ze uitsluitend CO2-neutrale brandstoffen tanken. Europa blijft technologieneutraal’.

Daarmee is een lastig geschil, dat de Europese top twee dagen lang beroerde, eindelijk bijgelegd. Tegen de verwachtingen in had Duitsland zijn kar gekeerd over een overeengekomen verbod op de verkoop van wagens met een verbrandingsmotor. Dat zou vanaf 2035 ingaan en werd door het Europees Parlement op 14 februari al goedgekeurd. Duitsland leek helemaal aan boord, maar de kleine liberale partij FDP –die de Duitse minister van transport Volker Wissing levert– besliste daar anders over. Wissing eiste dat auto’s op synthetische brandstof ook na 2035 nog toegelaten worden.

Electorale belangen

Duitse automerken als BWM en Porsche stonden daarop. De zogenaamde e-brandstoffen zijn synthetische brandstoffen op basis van CO2 en waterstof. Ze kunnen gebruikt worden in wagens met een normale verbrandingsmotor. Het rijden op synthetische brandstoffen stoot nog altijd koolstofdioxide uit, maar ze kunnen klimaatneutraal gemaakt worden. Windenergie moet de grote milieuschade van die productie in balans brengen.

Bij de ‘Duitse bocht’ spelen behalve zakelijke, allicht ook electorale belangen mee. Duitsers zijn gehecht aan hun wagen en niet iedereen is gewonnen voor een elektrisch exemplaar. Bovendien zouden velen hun baan verliezen als de fabrieken alleen­ nog e-auto’s zouden maken­, omdat die minder onderdelen hebben. De auto-industrie is een belangrijke poot voor de Duitse economie.

Maar de wispelturige houding van Duitsland wekt ook veel ergernis op binnen Europa. Er zou stilaan een zekere nostalgie naar Angela Merkel heersen, toen Duitsland erom gekend stond om altijd op zoek te gaan naar het compromis.

