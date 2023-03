De eerste grote bosbrand van het jaar in Spanje heeft in het oosten van het land bijna 4.000 hectare in de as gelegd. Bij de bestrijding van de brand aan de grens tussen de regio’s Aragon en Valencia, die donderdag uitbrak, is vrijdag voor het eerst belangrijke vooruitgang geboekt.

Vrijdagnamiddag was volgens de overheid meer dan 3.800 hectare bos vernield. Het vuur verspreidde zich meteen razendsnel, zei de minister-president van de regio Valencia, Ximo Puig. Op veel plaatsen viel de stroom uit, verscheidene wegen waren versperd.

In de rand van de Europese topbijeenkomst in Brussel wees de Spaanse premier Pedro Sánchez erop dat de brand nog voor het begin van het brandseizoen was uitgebroken. De centrale regering in Madrid zal middelen ter beschikking stellen om het vuur te blussen en het getroffen gebied te herstellen.

De bluswerken worden volgens de weerdienst Aemet bemoeilijkt door sterke wind, lage luchtvochtigheid en relatief hoge temperaturen van meer dan 20 graden. Vrijdag waren een twintigtal blushelikopters en -vliegtuigen, tientallen brandweerkorpsen, een legereenheid en de civiele bescherming in de weer.

