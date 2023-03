Vakbonden willen volledige retailsector lamleggen met staking

Als het van de vakbonden afhangt, stoppen de acties niet bij Delhaize. Twee vakbonden, ACLVB en ACV Puls, hebben ondertussen een algemene stakingsaanzegging ingediend voor heel de retailsector. Ze willen hiermee een signaal geven aan het begin van het sectoraal overleg. ‘De situatie bij Delhaize dwingt ons om verder te kijken.’

Deze week waren heel wat vestigingen van Delhaize weer open. Maar omdat actie gevoerd werd in het distributiecentrum in Zellik was de normale gang van zaken alsnog verstoord. Dit weekend is de kans dan weer groot dat de winkels wel bevoorraad werden maar de deuren dichthouden. En zo blijft de winkelketen in het oog van de storm. En het einde lijkt nog niet in zicht. Op 17 april begint namelijk het sectoraal overleg voor de hele sector. Twee vakbonden, ACLVB en ACV Puls, hebben ondertussen een algemene stakingsaanzegging ingediend om hun boodschap kracht bij te zetten.

‘De hele situatie bij Delhaize dwingt ons om verder te kijken. Er moet duidelijkheid komen voor heel de sector’, zegt Kristel Van Damme van ACV Puls. ‘Het is de eerste keer dat er een stakingsaanzegging komt voor zowel de grote distributeurs als de zelfstandigen. We willen een signaal geven. De hele retailsector moet op dezelfde manier behandeld worden. Gelijk loon voor gelijk werk, of je nu in een franchise werkt of niet.’ Lees: de vakbonden willen al die verschillende paritaire comités op de schop. Enkel paritair comité 202, het meest gunstige in de retail, mag blijven.

‘Daarnaast willen we ook syndicale vertegenwoordiging voor heel de sector en niet enkel voor de grote spelers’, zegt Van Damme. ‘En tot slot moeten moederbedrijven ook verantwoordelijkheid nemen voor hun franchise-ondernemingen. Als er iets gebeurt bij een franchise zoals een faillissement, moet het moederbedrijf daar mee de verantwoordelijkheid voor nemen. Het kan er niet gewoon de handen vanaf trekken.’

Concurrentieel blijven

Retailspecialist Stefan Van Rompaey spreekt van een ongeziene actiegolf in de retailsector. ‘De acties en de ongerustheid bij de mensen zijn begrijpelijk. Maar het lijkt me geen realistische vraag van de vakbonden om alle paritaire comités te laten opgaan in het meest gunstige. Iedereen moet ondertussen wel beseffen dat de verworven rechten die verkregen werden in de gouden jaren 60, vandaag niet meer haalbaar zijn. Retailers moeten tegenwoordig digitaliseren, verduurzamen, 100 procent CO 2 -neutraal zijn. Allemaal ingrepen die handenvol geld kosten. Ook vakbonden mogen weleens nadenken over hoe een bedrijf concurrentieel kan blijven.’

En hoe realistisch is het dat winkelmedewerkers van een Zara of C&A zich mee in de strijd gooien met de medewerkers van Delhaize en Carrefour? ‘De hele retailsector staat onder druk’, zegt Van Rompaey. ‘C&A gaat van de ene herstructurering naar de andere. Het is dus niet ondenkbaar dat ook daar heel wat mensen gemobiliseerd geraken.’

Wat de vakbonden precies van plan zijn, is nog niet vastgelegd, maar de kans bestaat dat een groot deel van de retailsector het werk zal neerleggen. Ook voor de arbeiders van Delhaize is er overigens een stakingsaanzegging ingediend. Vanaf 3 april zouden de arbeiders in de distributiecentra het werk kunnen neerleggen, bevestigt Hilde Verhelst, vakbondssecretaris ACV Voeding en Diensten. ‘We wachten de ondernemingsraad uiteraard af. Maar als daar opnieuw niets uitkomt, is de kans bestaande dat het werk neergelegd wordt.’

De socialistische vakbond sluit zich voorlopig niet aan bij de stakingsaanzegging.

