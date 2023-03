Het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN in Mol heeft een wereldprimeur beet. De reactor BR2 zal vanaf 2026 op laag verrijkt uranium draaien. Zo wordt de BR2 ‘s werelds eerste onderzoeksreactor met hoogperformante nucleaire brandstof op laagverrijkt uranium.

Met de omschakeling helpt men vooral de potentiële verspreiding van hoogverrijkt uranium - een mogelijk bestanddeel van kernwapens - tegen te gaan. De onderzoekers in Mol zijn erin geslaagd om voor het eerst drie laagverrijkte testsplijtstofelementen - in tegenstelling tot de hoogverrijkte broertjes - te laten dienen als brandstof voor de Belgische onderzoeksreactor.

'BR2 is een van de krachtigste onderzoeksreactoren ter wereld', zegt projectcoördinator Jared Wight. 'De reactor speelt zo een vitale rol in de wereldwijde levering van medische radio-isotopen en het testen van nucleaire innovaties.'

De installatie in Mol draait al sinds 1962 op hoogverrijkt uranium. Die splijtstof - de ‘brandstof’ van de reactor - moet in de toekomst vervangen worden door een laagverrijkte variant. SCK CEN ontwikkelde in nauwe samenwerking met de Verenigde Staten een totaal nieuw splijtstoftype.

Daar gaan uiteraard jaren van ontwikkeling, testen en een veiligheidsdossier aan vooraf. Het hele proces werd reeds in 2014 opgestart. Voor het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) moest de onderzoeksreactor met de nieuwe splijtstof vooral dezelfde technische prestaties leveren. Het bewijs daarvoor ligt vandaag op tafel.

Belangrijke mijlpaal

'We hebben drie laagverrijkte testsplijtstofelementen in reële omstandigheden getest', aldus nog Wight. 'Het is alsof een bestuurder de tank van zijn auto voor 20 procent met benzine, maar wel dezelfde afstand tegen dezelfde snelheid wil afleggen als met een volle tank. Met deze test is een nieuwe horde in het ontwikkeltraject genomen.'

Na elke testcyclus worden alle splijtstofelementen grondig gecontroleerd. 'Maandag krijgen we de resultaten van de test', zegt Wight nog. 'We zijn nieuwsgierig, maar we verwachten dat de testsplijtstofstaven net als bij eerdere testen intact blijven.'

'Dit is een belangrijke mijlpaal', besluit de Amerikaanse Corey Hinderstein, Vice-Administrator bij Defense Nuclear Nonproliferation. 'Het toont aan dat we in staat zijn om onze non-proliferatiedoelstellingen te bereiken en tegelijk onze wetenschappelijke uitmuntendheid kunnen behouden.'

Het jarenlange Amerikaans-Belgische partnerschap inzake nucleair onderzoek kan vooral toepassingen hebben op het vlak van klimaatverandering, medische vooruitgang en energietransitie.

Lees ook