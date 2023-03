Komiek Theo Maassen zet 3-jarige uit show in Antwerpen

De Nederlandse komiek is niet verlegen om een expliciete grap. Dat een driejarige met haar begeleider zijn show bijwoonde in Antwerpen, ging er bij hem dan ook niet in. Hij verzocht hen de zaal te verlaten.

Het overkomt hem niet snel, maar vrijdagavond leek Maassen toch even van z’n stuk gebracht bij de voorstelling van zijn nieuwe zaalshow Onbekend Terrein in de Arenbergschouwburg. Zo’n kwartier ver in de show steeg na een lugubere en seksueel getinte grap plots kleutergeschater op uit het publiek. Na wat hilariteit in de zaal en een grap van Maassen –‘ik hoop dat we hier met een groeistoornis te maken hebben’– kreeg de comedian het jonge kind in het vizier.

‘Hoe oud ben je? (...) Drie jaar?!’, stelde hij vast. ‘Hoe duur is een babysit in België? Ik dacht dat Nederlanders gierig waren...’ Om het gezelschap vervolgens vriendelijk maar kordaat te vragen de zaal te verlaten. ‘Sorry, maar ik doe mijn show niet voor een driejarige. Jullie krijgen je tickets terugbetaald, beloofd.’ Waarna het kind en de begeleider, vermoedelijk de moeder, onder applaus de zaal verlieten. Het voorval leidde nog tot een resem geïmproviseerde grappen van Maassen, om daarna zijn show te hervatten. ‘Nu ben ik toch even kwijt wat ik ging vertellen’, gaf hij toe.

Nadat het kind de zaal had verlaten, volgden in de show nog een reeks grappen over necrofilie, onkuise activiteiten met wilde zwijnen en een ode aan zijn eigen rectum.

