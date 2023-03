Actrice Gwyneth Paltrow heeft tegenover de rechter ontkend dat ze verantwoordelijk is voor een skiongeluk in 2016. De gepensioneerde optometrist Terry Sanderson eist 300.000 dollar van haar.

De Amerikaanse actrice heeft vrijdag het woord gekregen in de rechtbank. In haar getuigenis zei ze dat Sanderson ten onrechte beweert dat zij een botsing heeft veroorzaakt op een skipiste in Utah. ‘Mr. Sanderson is tegen mij gebotst’, beweerde ze. ‘Ik skiede en er kwamen twee ski’s tussen die van mij, waardoor mijn benen gespreid werden. Een lichaam drukte zich tegen me aan.’ Volgens Paltrow zou de man een bizar kreungeluid hebben gemaakt na de botsing. ‘Mijn brein probeerde te begrijpen wat er gebeurd was. Ik vroeg me af of het een grap was of dat iemand perverse bedoelingen had. Het was heel, heel raar.’

Paltrow herinnert zich ook nog dat ze tegen de man schreeuwde. ‘Ik was behoorlijk overstuur’, weet ze nog. ‘Ik zei: je skiede recht in mijn effing rug, waarop hij zei: “sorry, sorry, sorry”.’ De Shakespeare in love-actrice was naar eigen zeggen zo geschrokken omdat ze onverwachts iemands lichaam tegen het hare voelde. Het voelde als ‘aanranding’. Bovendien was ze bezorgd over haar knie en vermoedde ze dat zijn verwondingen verwaarloosbaar waren.

De advocaten van Sanderson hebben een andere versie van de feiten. Volgens hen had Paltrow ‘geen controle’ over haar ski’s en botste ze tegen de man op de skipiste voor beginners, ‘waardoor hij hard neerkwam, buiten westen was, een hersenletsel, vier gebroken ribben en andere ernstige verwondingen opliep’. De gezondheid van de zeventiger zou na het ongeval achteruit zijn gegaan. Zo zou hij regelmatig verward zijn.

Persaandacht

Het conflict over skiongeval sleept al enkele jaren aan. Sanderson eiste in eerste instantie 3,1 miljoen dollar (ongeveer 2,9 miljoen euro) schadevergoeding, maar die werd door een rechter al teruggebracht tot maximaal 300.000 dollar (ongeveer 279.000 euro). Paltrow beschuldigt de zeventiger er ook van zijn verwondingen te overdrijven en haar roem en rijkdom te willen uitbuiten. Zij eist 1 dollar schadevergoeding en de terugbetaling van haar advocatenkosten.

Hoewel het om een banaal skiongeval gaat, kan de zaak op enorme mediabelangstelling rekenen. Dat is niet naar de zin van de Hollywoodactrice, die haar beklag deed over paparazzi in de parkeergarage van de rechtbank. Tijdens het proces zijn er ook camera’s aanwezig in de rechtszaal. Toen Paltrow doorhad dat er een camera op haar gericht was, keek ze recht in de lens en schudde ze haar hoofd. Uiteindelijk ging de rechter in op de vraag om de camera in de rechtszaal op een andere plek te zetten. Er is bepaald dat de actrice enkel in beeld mag komen wanneer ze effectief aan het woord is.