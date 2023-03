Romelu Lukaku is tevreden over nieuwe start, Dodi Lukebakio glundert na twee assists: ‘Dit is nog maar het begin’

De Rode Duivels zijn de kwalificaties voor het EK van volgend jaar in Duitsland gestart met een erg vlotte zege in Zweden. In de Friends Arena in Solna werd er in de eerste interland met Domenico Tedesco als bondscoach met 0-3 gewonnen, na een hattrick van Romelu Lukaku.

‘Dit is nog maar het begin’, zei Lukebakio na de match. ‘Of ik Man van de Match ben? Dat maakt mij helemaal niet uit. Ik ben vooral blij met de overwinning. Het was belangrijk goed te starten aan deze kwalificatiereeks. We hebben ons getoond, maar kunnen nog beter. We zullen wedstrijd na wedstrijd moeten bevestigen. Persoonlijk kon het met twee assists niet veel beter voor mij vandaag.’

Lukebakio speelde pas zijn zesde interland, zijn derde in de basis. ‘Ik ben de laatste jaren volwassener geworden en ik probeer te blijven verbeteren in mijn spel’, gaf hij aan. ‘Ik kreeg vandaag veel vrijheid en zat goed in de wedstrijd. Ik denk dat ik mij vandaag getoond heb, maar ik kan nog beter. Ik was nog niet honderd procent. Ik ben blij met het vertrouwen van de coach, dat kreeg ik overigens ook al van Roberto Martinez. De nieuwe bondscoach zei me te genieten en plezier te maken. Of ik nog aan het WK heb gedacht? Neen, het was jammer dat ik niet mee mocht, maar ik heb me er bij kunnen neerleggen.’

Romelu Lukaku: ‘Een nieuwe start voor iedereen’

‘Ik weet dat ik het team iets kan bijbrengen’, zei een nuchtere Romelu Lukaku na afloop voor de microfoon van rechtenhouder RTBF. ‘Het was een moeilijke wedstrijd en ik heb geprobeerd om de jongeren zoveel mogelijk te helpen’, aldus Lukaku. ‘Ik ben blij om te zien dat we veel potentieel hebben voor de toekomst. Het was vandaag belangrijk goed te beginnen aan de kwalificaties. Ik heb in de kleedkamer gezegd dat dit een nieuwe start is, voor iedereen. De nieuwe coach is heel direct in zijn communicatie, dat is ook nieuw voor de oudere garde. We blijven positief en kijken alweer vooruit.’

Lukaku dikte als topschutter aller tijden bij de Rode Duivels zijn doelpuntentotaal vrijdag aan tot 71 treffers. Zijn laatste goal voor de nationale ploeg dateerde van 7 oktober 2021, in de met 3-2 verloren halve finale van de Nations League tegen Frankrijk.

Wout Faes : ‘Coach zei dat hij fier was op ons’

Wout Faes stond vrijdag voor het eerst aan de aftrap bij de Rode Duivels. De verdediger van Leicester City hield met de nieuwe Belgische defensie de nul. ‘Dit is een heel mooi resultaat’, gaf hij aan.

‘We mogen heel blij zijn’, begon hij zijn analyse bij rechtenhouder VTM. ‘Het ging goed. We hebben een heel complete wedstrijd gespeeld. Iedereen wist wat hij moest doen. De zege hier was heel belangrijk. We speelden op verplaatsing tegen een sterke ploeg en zetten een heel mooi resultaat neer. De coach zei ons dat hij fier was op ons. We hebben een nieuw gezicht getoond.’

Nieuwe bondscoach Domenico Tedesco had niet veel tijd om zijn principes duidelijk te maken aan de groep. ‘Zijn uitleg vooraf was kort, maar zeer duidelijk’, legde Faes uit. ‘En wij zijn profs en kunnen ons aanpassen. Iedereen wil zich bovendien bewijzen. We zijn als defensie niet al te veel in de problemen gekomen vandaag. Ik haal wel een bal van de lijn, dat was even cruciaal.’

Johan Bakayoko viert eerste cap met een assist: ‘Ik heb hier geen woorden voor’

Johan Bakayoko kwam na het forfait van Jérémy Doku begin deze week bij de selectie van de Rode Duivels. In Zweden debuteerde hij als invaller en gaf hij meteen een assist. De PSV-aanvaller was na afloop even sprakeloos.

Bakayoko kwam in de zestigste minuut Dodi Lukebakio aflossen. Hij toonde zich bij het derde doelpunt van de Belgen met een knappe dribbel en assist op Romelu Lukaku. ‘Ik ben heel blij en heel fier’, zei hij tegenover rechtenhouder RTBF. ‘Ik vind even geen woorden om te beschrijven hoe ik me voel. Als nieuwe speler bij een ploeg ben je altijd een beetje bang. Ik kende de grote sterren in deze ploeg niet. Maar ik heb de groep snel ontdekt als een echte familie. Iedereen is heel vriendelijk, het is ideaal voor jonge speler.’

Bakayoko is een van de gezichten van de nieuwe generatie. ‘Maar ik ben niet alleen’, gaf hij aan. ‘Er zaten drie jongens van negentien jaar op de bank (naast Bakayoko ook Debast en Lavia, red.) en ook verschillende spelers van enkele jaren ouder. De nieuwe generatie oogt veelbelovend.’

Wat de bondscoach me meegaf voor mijn invalbeurt? Hij spreekt Engels dus hij zei: ‘Be brave’. Ik moest zonder angst spelen, maar wel met plezier en focus. Genieten van het moment dus.’

