Strijden voor vrouwenrechten

1 The greatest dancer van Vlaanderen

Eén 20.25-21.45

Wie nog aan het kijken is, ontdekt vanavond wie ­bekroond wordt tot de grootste danser van Vlaanderen. De laatste vijf acts halen alles uit de kast op de glittervloer.

2 Mrs. America

VTM 3 1.00-1.50

In welke wereld wordt een tv-reeks met topactrice ­Cate Blanchett in de hoofdrol geprogrammeerd om 1 uur ’s nachts? Dat is bijna even vernederend als haar einde in Tár. Stel uw digicorder af op deze reeks over de vrouwenstrijd in de jaren 70.

3 Vranckx

Canvas 20.10-20.35

In 2021 vernoemde de stad Brussel een nieuwe straat naar Eunice Osayande. De Nigeriaanse sekswerker werd achter het Noordstation vermoord door een klant. Vranckx vertelt vanavond het verhaal van vrouwen als Eunice. Vanuit ­Nigeria worden ze onder valse voorwendselen naar ­België gelokt en in de prostitutie gedwongen.