Zeg niet zomaar verpleegkundige

Wie vanaf volgend academiejaar instapt in de HB05-opleiding verpleegkunde, zal bij afstuderen aan de slag kunnen als ‘basis­verpleegkundige’. Zij die instappen in de bacheloropleidingen, zullen afstuderen als ­‘verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg’. Een hele mondvol. Door het onderscheid te formaliseren wil ­minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) een passend antwoord ­bieden op de bekommernissen van de Europese Unie over met betrekking tot deze HBO5-zorgopleiding.

Met een bevolking die in sneltempo veroudert, is dit ­tegelijk een opportuniteit omdat er meer dan ooit nood is aan diverse profielen in de zorg. Het wetsontwerp hiertoe werd goedgekeurd in de ministerraad. (vbr)