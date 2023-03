Bankaandelen onder druk verhullen beterschap

Jan Reyns

Na de rode februarimaand is

ook maart goed op weg om de ­verliezen uit te diepen. Toch eindigde deze beursweek nog in het groen. Veel aandacht was er niet voor, want de klim kwam er ondanks de dalende bankaandelen, die bijna 5% ­verloren. Deutsche Bank werd in het ­vizier genomen en verloor vrijdag 8,5%. En dat ondanks een bazooka aan geruststellende verklaringen van politici en­ ­financiële beleidsmakers.

Tot nog toe zijn er alleen banken buiten de eurozone omgevallen. Het lijkt ­erop dat de crisis van 15 jaar geleden wel degelijk tot stevigere fundamenten heeft geleid. Maar als het vertrouwen verdwijnt kan elke bank omvallen. Bovendien ver­loren de aandeelhouders zowel in de VS als in Zwitserland in geen tijd (bijna) hun ­hele investering. Aandeelhouders dragen het hoogste risico, dat aanvaarden beleggers. Toch creëren de beleidsmakers een gevaarlijk precedent als ze aandeelhouders (en bij Credit Suisse zelfs obligatiehouders) te snel slachtofferen om de ­klanten te redden.

Dat veroorzaakt onrust bij de aandeelhouders. De kelderende koersen doen alarmbellen afgaan bij de klanten die hun tegoeden ultrasnel, per fiberkabel weg­halen. Precies wat de beleidsmakers ­wilden vermijden.

Deze dreigende selffulfilling prophecy wordt gretig gebruikt door beleggers die winst willen maken met de dalende bankaandelen. Gelukkig is het risico bij het shorten heel groot, want als het vertrouwen terugkeert, worden de bankaandelen plots erg goedkope aandelen, die fors in de hoogte schieten. Wat krijgen we te zien? Aandeelhouders van de banken die hun aandelen als een hete aardappel zullen doorgegeven aan shortende beleggers, die hem snel teruggooien. Uiteindelijk zal de aardappel afkoelen en kunnen de ­beleggers een andere sector in het vizier nemen. Welke zal dat worden?

Na de crash van de aardgasprijs begint nu ook de olieprijs diep te vallen. In de VS kost een vat ruwe olie al minder dan 70 dollar en olie uit de Noordzee noteert 34% lager dan een jaar geleden. De zo­genoemde ‘headline inflatie’ zal snel ­terugvallen. Zelfs met een hoge kern­inflatie kan de rentestorm dan mogelijk wat ­luwen.

Tot slot, wat veel beleggers vandaag niet (willen) zien: de analisten van J.P. Morgan Asset Management uit Londen wijzen erop dat de economische activiteiten in China sterk aan het herleven zijn. Uitgerekend dat tot vijand van het westen gebombeerde land, kan Europa uit het moeras helpen.