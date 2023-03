Mollen zonder Matteo

1 Navalny

Canvas 20.00-21.35

Deze documentaire over de vergiftiging van de ­Russische opposant Aleksej Navalny sierde al een aantal keer deze ­rubriek. Voor wie nog niet gekeken zou hebben, hebben we een nieuw argument: de film werd op de Oscars ­bekroond als Beste Documentaire.

2 Arcadia

Een 20.40-21.30

Arcadia heeft zijn start wat gemist vorige week. Met De mol op Play 4 was er dan ook ijzersterke concurrentie. Toch loont het de moeite om af te stemmen op de nieuwe fictiereeks. Al is het maar om te zien hoe dystopische scifi in onze contreien tot leven wordt gewekt.

3 De mol

Play 4 20.00-21.25

Kan De mol na elf seizoenen nog verrassen? Een BV droppen tussen de deelnemers was alvast een goede vondst. ­Alleen vloog Matteo Simoni er al na één aflevering weer uit. Keert alles nu weer terug naar het oude?