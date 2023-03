Vandaag is het wisselend bewolkt met stevige regenbuien tijdens de ochtend, lokaal kan daar ook onweer of korrelhagel bij horen. Na de middag wordt het droger, met kans op wat zon. De middagtemperaturen schommelen rond 13 graden bij een vrij krachtige zuidwestenwind met rukwinden 70 of 75 km/u.