Romelu Lukaku dankt zijn nieuwe foeriers in ruime zege in Zweden

De Duivels van Domenico Tedesco hebben een gezicht. Dodi Lukebakio en Johan Bakayoko schonken Romelu Lukaku in Stockholm een hattrick en een perfecte start in de campagne: 0-3.

Vaak stond hij met de handen in zijn zakken achteloosheid te acteren. Maar even dikwijls probeerde hij met zachte handgebaren zijn spelers te coachen. Voor zijn eerste wedstrijd als bondscoach ooit, had Domenico Tedesco zich voorgenomen zich van zijn meest ondersteunende kant te laten zien. Een duimpje, een bemoedigende kreet, een goedkeurend applaus als een Rode Duivel onder druk de bal achteruit naar een veilige haven trapte. Maar op verschillende momenten in de eerste helft sprong Tedesco ook uit zijn vel. De elf Rode Duivels die hij gisteren in de Friends Arena aan de aftrap bracht, voerden nog niet uit wat hij als trainer in gedachten had.

Het tegendeel zou verbaasd hebben. Tedesco wist dat hij nauwelijks voorbereidingstijd had toen hij de baan als bondscoach van België aanvaardde. Twee trainingen met de volledige groep, op woensdag en op donderdag. Nadien een vliegreis naar Zweden waar zijn spelers in spanning op zijn eerste opstelling wachtten. Zou Tedesco met drie of vier verdedigers starten? Met een drie- of een viermansmiddenveld? Uiteindelijk koos de Duitse trainer voor een oertraditionele 4-4-2. Leandro Trossard, de nieuwe nummer 9, startte in steun van Romelu Lukaku, de nieuwe nummer 10.

Lichtvoetige acties

Yannick Carrasco, die in de eerste trainingsweek een uitstekende indruk op de nieuwe bondscoach had gemaakt, kreeg een plaats als linkermiddenvelder. Maar het was vooral de middenvelder op rechts, die met zijn lichtvoetige acties in het oog sprong. Dodi Lukebakio, een 25-jarige middenvelder die onder Roberto Martinez vijf caps veroverde, zette zijn tegenstander het vaakst aan het werk. Kevin De Bruyne, de nieuwe kapitein, kwam veel minder in het stuk voor.

Daar was een reden voor. Een 4-4-2-systeem legt een grotere belasting op de centrale middenvelders die met twee een grotere ruimte moeten bestrijken. Amadou Onana en Kevin De Bruyne schikten zich in de Friends Arena van Stockholm in een dienende rol. Naar verluidt overwoog Domenico Tedesco om Romeo Lavia als een derde middenvelder aan de wedstrijd te laten beginnen. Maar mogelijk geïnspireerd door de opstelling van Zweden, besliste hij van dat voornemen af te stappen. Na een uur spelen, België stond al 0-2 voor, schakelde hij wel over naar die opstelling. Orel Mangala kwam in de ploeg voor Leandro Trossard, Kevin De Bruyne ging daardoor hoger spelen. Wanneer Youri Tielemans fit is, zou ook hij als derde middenvelder naast Onana en De Bruyne kunnen acteren.

Tegen een matig acterend Zweden serveerden de Rode Duivels nog niet het ‘hoge-energie-voetbal’ dat van Tedesco werd verwacht. Wel stonden de lijnen dicht tegen elkaar en stimuleerde de bondscoach om de ruimtes klein te houden en geen grote risico’s te nemen. Eén keer kwamen de Duivels in de problemen, toen Wout Faes een bal van Dejan Kulusevski van de lijn keerde. Romelu Lukaku en Leandro Trossard kwamen aanvankelijk maar weinig in het stuk voor. België dreigde vooral na standaardsituaties, Arthur Theate, die als linksachter aan de aftrap stond, zette de Zweedse doelman Robin Olsen als eerste aan het werk.

Geen gensters

De 0-1 kwam er niet na een snelle tegenprik of als gevolg van hoge pressie, maar na een lang uitgesponnen ‘Martineziaanse’ aanval. Trossard, Castagne en vooral Lukebakio verzorgden het voorbereidende werk, Lukaku hoefde de perfect aangesneden voorzet van Lukebakio maar binnen te knikken.

De gewezen jeugdspeler van Asse werd de meest opvallende speler van de debuutmatch van Tedesco. Ook voor de 0-2, na de rust, leverde hij de assist. Deze keer pakte hij uit met een slalom voorbij sterspeler Emil Forsberg, Lukaku scoorde via het been van zijn Zweedse ex-ploegmaat Victor Lindelöf.

Na de 0-2 werd de Friends Arena muisstil. De 50.000 fans leefden pas op toen Zlatan Ibrahimovic zijn wedstrijdshirt aantrok en klaar stond om in te vallen. Maar ook de 41-jarige legende sloeg geen gensters meer. Het was integendeel Romelu Lukaku die alweer als een kasteelheer werd bediend. Dodi Lukebakio was intussen gewisseld, diens vervanger Johan Bakayoko – een debutant van PSV – kroop in de rol van foerier om de topschutter van de Rode Duivels zijn derde treffer aan te bieden.

Vooraf had Domenico Tedesco gezegd dat de beste Kevin De Bruyne nodig was om de ploeg te laten draaien. In Zweden bleek dat er naast De Bruyne nog andere foeriers de aanvalsmachine van de Belgen kunnen laten draaien.

35’ Lukaku 0-1, 49’ Lukaku 0-2, 83’ Lukaku 0-3