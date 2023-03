Asteroïde ‘groot genoeg om stad te verwoesten’ scheert zaterdag tussen aarde en maan

Slechts één keer per tien jaar komt een asteroïde van die omvang zo dicht. Voor ruimtevaartagentschappen is het een kans om te leren hoe ze onze planeet kunnen ‘verdedigen’.

Een asteroïde die groot genoeg is om een stad te vernietigen, zal zaterdag tussen de banen van de aarde en de maan door scheren. Het hemellichaam zal op zijn dichtste punt slechts 168.000 kilometer van onze planeet verwijderd zijn, volgens het Europese ruimtevaartagentschap ESA.

Dat een asteroïde met een diameter tussen 40 en 90 meter zo dicht bij de aarde komt, is zeldzaam. Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa gebeurt het ruwweg één keer om de tien jaar.

De passage van het onlangs ontdekte hemellichaam met de naam 2023 DZ2 houdt geen gevaren in, verklaarde Richard Moissl, een specialist in planetaire verdediging bij het Europese ruimteagentschap ESA. ‘Er is geen kans dat deze ‘asteroïde de aarde zal raken,’ aldus Moissl. Wel biedt de dichte passage van de asteroïde een ‘uitstekende mogelijkheid om te observeren’ en lessen te trekken voor de bescherming van onze planeet tegen toekomstige inslagen.

Moissl en zijn collega’s houden momenteel meer dan 1.450 objecten in de gaten die zich dicht bij de aarde bevinden. Objecten worden toegevoegd aan die ‘risicolijst’, zegt Moissl, ‘zodra de minste mogelijkheid bestaat dat ze de aarde kunnen raken in de volgende honderd jaar’. De continue observatie laten planetaire verdedigers als Moissl toe om hun ‘metingen te verfijnen’.

Lees ook