Stroomprijs gaat onder nul, olieprijs keldert verder

Dit weekend duikt de elektriciteitsprijs in ons land voor het eerst sinds nieuwjaarsdag ­onder nul. Het winderige weer ­samen met de milde temperaturen voor de tijd van het jaar, zorgen ­ervoor dat deze zaterdag de elektriciteitsprijzen lange tijd negatief zullen zijn.

Op de Belgische kortetermijnmarkt werd vrijdag gemiddeld 19,47 euro per megawattuur ­betaald om de volgende dag elektriciteit te leveren. Maar wie stroom verbruikt tegen een dynamisch tarief, kan zaterdag een groot deel van de dag profiteren van prijzen die onder nul gaan.

De negatieve prijzen komen er omdat zaterdag een dag verwacht wordt met veel wind en dus veel stroom opgewekt door wind­molens, plus wat zon, zachtere temperaturen en het traditioneel lagere stroomverbruik tijdens het weekend. Ook elders in Europa en meer in het bijzonder Nederland, Duitsland, Luxemburg en Denemarken duiken de prijzen tijdelijk onder nul.

Maar de elektriciteitsprijzen blijven wel heel fors op en neer gaan. Zo stijgt de prijs zaterdagavond alweer naar bijna 90 euro per megawattuur.

Op de internationale energiemarkt blijft de terugval van de olieprijs voortduren. Met 72,68 dollar per vat daalde de prijs van Noordzeeolie (Brent) – de belangrijkste richtprijs voor de energie-industrie – vrijdag eventjes tot het laagste peil sinds medio december 2021.

De olieprijs is aan het afstevenen op zijn meest uitgesproken ­daling in het eerste kwartaal sinds 2020, toen de coronapandemie de vraag deed kelderen. Eerder deze week bleek ook al dat de terugval van gasprijs in Europa blijft voortduren. Dinsdag dook die even ­onder de 40 euro per megawattuur. Te vergelijking: eind augustus ­vorig jaar werd meer dan 300 euro per megawattuur betaald.