Niet alleen Tiktok, maar ook Twitter, Netflix en Candy Crush verboden voor Franse ambtenaren

Frankrijk volgt de Tiktok-ban in andere landen, maar gaat een stuk verder en neemt ook Amerikaanse apps in het vizier.

Franse ambtenaren mogen niet langer Tiktok, maar evenmin Twitter, Netflix en Candy Crush installeren op hun werktelefoons. Het Franse ministerie van Transformatie en het Publieke Ambt kondigde de sociale mediaban vrijdag aan.

‘Het niveau van cyberveiligheid en gegevensbescherming van de recreatieve apps is niet voldoende om gebruikt te worden op de toestellen van de administratie’, meldde het ministerie van Transformatie en het Publieke Ambt in een persverklaring. ‘Die apps kunnen dus een risico vormen voor de bescherming van de gegevens van de administraties en hun publieke functionarissen.’

Een Tiktok-ban geldt al voor de toestellen van ambtenaren in vele westerse landen, inclusief de VS, Nederland en België. Ook de Europese instellingen hanteren zo’n verbod en de Britse openbare omroep BBC heeft haar personeelsleden gevraagd Tiktok te verwijderen van bedrijfstelefoons. Maar de Franse maatregel gaat een stuk verder, al is er nog geen volledige lijst van verboden apps. Bovendien kunnen er uitzonderingen gemaakt worden voor ‘institutionele communicatie’.

Al voor het verbod gaf een regeringswoordvoerder aan dat noch ministers noch president Emmanuel Macron apps als Tiktok of Instagram konden gebruiken op hun werktelefoons.

