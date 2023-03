Bijna de helft van Delhaize-winkels zijn terug open

De eigen winkels van Delhaize blijven vooral in Brussel en Wallonië dicht. In Vlaanderen zijn de meeste terug open.

Bijna de helft van de eigen ­winkels van Delhaize – 62 van de 128 – was vrijdag open. Het ging vooral om winkels in Vlaanderen. In Brussel bleven ze allemaal dicht, terwijl in heel Wallonië op twee na alle vestigingen de deuren gesloten hielden, aldus woordvoerder Roel Dekelver. De winkelsluitingen zijn al tweeënhalve week aan de gang. Steen des aanstoots is het plan van de ­directie om de eigen winkels te verzelfstandigen.

Lege rekken?

De staking die afgelopen ­donderdag de activiteiten van de distributiemagazijnen voor verse voeding van Delhaize in Zellik platlegde, is uiteindelijk beperkt gebleven tot een dag. De werkonderbreking heeft de levering van verse voeding aan de winkels vertraagd, erkent Dekelver. Maar hij voegt er ­onmiddellijk aan toe dat het beeld van lege rekken door ­leveringsproblemen niet klopt. Als er lege rekken zijn in ­Delhaize-winkels, dan is dat volgens hem eerder te wijten aan eerdere sluitingen, waardoor verse voeding moest weggenomen worden.

De supermarktgroep stelt dat de impact van de winkelsluitingen op het bedrijf groot is. ‘Het brengt de gezondheid van het bedrijf in gevaar’, vindt Dekelver.

De vakbonden bij supermarktketen Delhaize hebben vrijdag nog een nieuwe stakingsaanzegging voor de arbeiders ingediend. Het gaat om de werknemers in de depots. Bij de bedienden was er al een aanzegging ingediend voor de sector.

Volgende dinsdag komen vakbonden en bedrijfsleiding voor de derde keer bijeen om het te hebben over het verzelfstandigingsplan van Delhaize. Tot nog toe zit er geen enkel schot in de zaak, stelt Wilson Wellens van de liberale vakbond ACLVB.