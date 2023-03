Geen gevangenis voor manuscriptendief, wordt wel VS uitgezet

Filippo Bernardini, de man die meer dan duizend manuscripten stal van bekende auteurs zoals Margaret Atwood en Sally Rooney, wordt gedeporteerd uit de VS.

Manuscriptendief Filippo Bernardini moet een boete van 88.000 dollar (81.700 euro) betalen aan uitgeverij Penguin Random House en wordt gedeporteerd uit de VS. Bovendien moet hij drie jaar doorbrengen onder gerechtelijke supervisie. Dat heeft een rechter in New York beslist.

De 30-jarige Bernardini, die op het moment van zijn arrestatie in januari 2022 werkte bij uitgeverij Simon & Schuster in Londen, had bij het begin van zijn proces schuldig gepleit aan de diefstal van ongepubliceerde manuscripten. Door zichzelf valselijk uit te geven voor mensen uit de uitgeverswereld, probeerde hijmeer dan duizend werken van bekende internationale schrijvers als Margaret Atwood, Ian McEwan en Saskia De Coster te ontfutselen.

Bernardini had naar eigen zeggen geen financieel oogmerk toen hij de manuscripten ontfutselde. Hij wilde de manuscripten bemachtigen zodat hij ‘een van de weinigen was die ze eerder kon koesteren dan iemand anders’. Dat werd een dwangmatige gewoonte.

Bernardini besefte hoe ‘flagrant, dom en verkeerd mijn acties waren’. Volgens de Britse krant The Guardian wordt hij uitgezet naar het Verenigd Koninkrijk of naar Italië, waar hij is opgegroeid.

Zijn advocate beschreef Bernardini als een eenzaam, gepest, homoseksueel kind dat opgroeide in een conservatief deel van Italië. Boeken werden zijn toevlucht. Dat zijn reputatie nu in duigen ligt en hij ‘effectief verbannen’ is uit de uitgeverswereld is volgens haar des te pijnlijker voor de man, gezien zijn ‘brandend verlangen’ om zichzelf een uitgever te voelen.

Zijn laatste werkgever Simon & Schuster was niet betrokken bij Bernardini’s misdrijven.

