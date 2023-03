Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Historische fout

Door het stikstofakkoord dat de Vlaamse regering onlangs op beheerste wijze sloot, zou een mens haast vergeten dat de ploeg van minister-president Jan Jambon (N-VA) ook al een pak andere politieke knopen ontward heeft. Ventilus dat bovengronds komt, bijvoorbeeld. Zelfs CD&V ging daarmee akkoord. Toch, Bart Dochy (CD&V)? ‘De regering begaat een historische fout als ze haar bovengrondse plannen doorzet. Als je zo’n leiding aanlegt, dan is dat voor de komende vijftig jaar. Maar wat zegt Demir (minister van Leefmilieu Zuhal Demir, N-VA, red.)? Dat Ventilus de laatste bovengrondse leiding wordt. Daarna zullen alle leidingen ondergronds aangelegd worden. Dat is de West-Vlamingen uitlachen, zeg ik. Ventilus zal pas nodig zijn in het begin van de jaren dertig. Wel, tegen dan zal ook de ondergrondse technologie beschikbaar zijn.’ Boer en burgemeester (van Ledegem) Dochy gebruikt het podium van Krant van West-Vlaanderen om twee pagina’s lang te keer te gaan tegen de eigen Vlaamse regering.

Door één deur

Op de vraag of hij nog door een deur kan met minister Demir, antwoordt Dochy bevestigend. ‘Voorlopig wel, maar ze is nog niet van mij verlost. Ventilus komt eraan, hé. Daarna wordt het misschien iets moeilijker’, luidt het verderop in het interview. Het zou ook moeilijker kunnen worden als het stikstofakkoord niet integraal wordt uitgevoerd, mét de punten die nog onderzocht moeten worden. ‘Die moeten er integraal deel van uitmaken. Dat gaat over het extern salderen en de gelijkschakeling van landbouw en industrie. Als deze punten niet in het finale akkoord zitten, zal onze fractie dit niet goedkeuren’, dreigt Dochy. Dat de veestapel verantwoordelijk is voor een groot deel van het probleem, vindt hij ‘een eigenaardige benadering die alleen voor de landbouw gemaakt wordt’. ‘Of hebt u al eens iemand horen zeggen dat het probleem van ArcelorMittal het staal zelf is, en niet de uitstoot?’

Wat verderop zegt Dochy dat ‘het erop lijkt dat N-VA alleen nog de kaart trekt van de Antwerpse industrie’, dat hij lid is van de Facebookgroep van de Vlaamse BoerBurgerBeweging, dat zijn partij weer een smoel heeft en dat de mensen weer weten waar CD&V voor staat. U moet het lezen om het te geloven.

Flanders and Belgium

‘Water matters to all of us. Global water challenges need global answers and an adequate governance system. Flanders and Belgium lend their full support to this common endeavour. The clock is ticking. There is no time nor water to waste.’ Gezien? Gehoord? Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) die de Verenigde Naties in New York deze week toesprak en het B-woord in de mond nam! Haar collega-ministers van Leefmilieu in Brussel en Wallonië klagen al twee jaar dat het onmogelijk is om met Demir tot een Belgisch standpunt te komen voor internationale klimaatconferenties en dan dit? Ook over Asiel en Migratie lukte het niet om een standpunt in te nemen, en bleef ons land monddood op een conferentie waar het zelf op aangedrongen had. Maar op de waterconferentie in New York promoot Demir plots wel Flanders and Belgium. ‘Being a good leader is about taking the right choices, inspiring people, and making a difference’, zei ze nog. ‘Let us make that difference – a Blue Deal - for every human being on this planet.’