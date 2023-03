Met 400 miljoen euro en 1.000 lokale werknemers als bouwsteentjes zou een nieuw Legoland verrijzen in Charleroi. Maar het wordt niks. De groep zet volop in op de parken die ze al heeft. De Waalse regering moet terug de boer op.

Het was bijna gelukt. Bijna kwam Legoland naar België. Bijna was de lege site waar in 2016 Caterpillar vertrok weer een plek die honderden Carolo’s werk verschafte. Bijna. Voor Henegouwen, Charleroi, ...