40 miljard euro ging in rook op toen de cryptovaluta van techondernemer Do Kwon in elkaar stortten. De van fraude beschuldigde Zuid-Koreaan werd donderdag aangehouden in Montenegro, met Belgische papieren.

