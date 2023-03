Bayern München bevestigt ontslag Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel is zijn opvolger

De Duitse topclub Bayern München heeft coach Julian Nagelsmann de laan uit gestuurd. Dat meldt de club vrijdag via Twitter. Thomas Tuchel, die in 2021 met Chelsea de Champions League won en eerder dit seizoen werd ontslagen als coach van The Blues, volgt hem op.

Bayern verloor de koppositie in de Bundesliga aan Borussia Dortmund vlak voor de interlandperiode na een 2-1 nederlaag bij Bayer Leverkusen, een tegenslag die het bestuur van Bayern woedend maakte. Sportief directeur Hasan Salihamidzic klaagde over een gebrek aan mentaliteit en overgave dat hij zelden had meegemaakt.

De 35-jarige Nagelsmann tekende in april 2021 een contract voor vijf jaar als trainer van Bayern München. Hij kwam toen voor een recordbedrag van 25 miljoen euro over van RB Leipzig om Hansi Flick te vervangen. Vorig seizoen won Nagelsmann nog de titel in de Bundesliga en de Duitse supercup met Bayern.

Bayern-ceo Oliver Kahn kwam samen met het bestuur tot de conclusie dat de kwaliteiten van de ploeg, ondanks de titel van vorig jaar, steeds minder naar voren kwamen. ‘Na het WK speelden we minder succesvol en minder aantrekkelijk. De grote schommelingen in de prestaties zaaiden twijfels over onze doelen voor dit seizoen en voor de toekomst’, aldus Kahn in een persmededeling.

Vervanger Tuchel tekent een contract in München tot 2025 en zal maandag al een eerste training leiden. Na de interlandbreak wacht de nieuwe coach onmiddellijk een zware test. Bayern München neemt het op de 26ste speeldag van de Bundesliga op tegen leider Borussia Dortmund. In de kwartfinales van Champions League staan twee confrontaties met Manchester City op het programma.

