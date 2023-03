Sammy Mahdi waarschuwt voor de toenadering tussen de N-VA en Vooruit. ‘Nationalisten en socialisten vinden elkaar in de aanbidding van een zo groot mogelijke overheid die alles voor u bepaalt.’ Dat tegengaan is volgens de CD&V-voorzitter dé inzet voor de verkiezingen van 2024.

Dit is misschien het laatste grote interview met Sammy Mahdi (34) in de Wet89, het legendarische kantoor van de christendemocraten in de ­Wetstraat. Met zijn acht verdiepingen is het letterlijk en figuurlijk ...