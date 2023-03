Wout van Aert vloert Van der Poel en Pogacar en wint E3 Saxo Classic

De Grote Drie – Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar – hebben de rest van het profpeloton op een hoopje gereden in de E3 Saxo Classic. Uiteindelijk was het Wout van Aert die het in Harelbeke in een sprint met drie haalde.

De Taaienberg – op 81 kilometer van de streep – maakte zijn naam als poort naar de finale andermaal waar. Mathieu van der Poel opende met een mokerslag en ranselde Tom Boonen-gewijs de rest uit de wielen. Eeuwige metgezel Wout van Aert slaagde er als enige in om zijn wagonnetje aan de Nederlandse locomotief aan te haken. Tadej Pogacar had zich – door een gebrek aan parcourskennis? – laten verrassen, maar had het geluk dat hij kon terugkeren in een groepje met krachtpatsers als Kragh Andersen, Asgreen en Mohoric.

Pogacar liet er geen gras over groeien en beukte samen met Kragh Andersen niet veel later de omvangrijke kopgroep uit elkaar. De Deense ploegmakker van Van der Poel sloop op de Eikenberg weg met Nathan Van Hooydonck en Matej Mohoric, maar onder impuls van een beresterke Van der Poel sloot de Nederlander op de Stationsberg opnieuw aan met Van Aert en Pogacar in zijn zog.

De definitieve schifting werd gevoerd op de combo Paterberg/Oude Kwaremont. Het was zowaar opnieuw Pogacar die aan de boom schudde. Van der Poel moest alle zeilen bijzetten om de ex-Tourwinnaar te kunnen volgen, Wout van Aert leek op de laatste van die twee hellingen zelfs te moeten plooien. De taaie kopman van Jumbo-Visma vond zijn tweede adem op het Kwaremontplein en een hinderende gevallen motor voor de neus van Pogacar zorgde ervoor dat De Grote Drie au grand complet naar de finish in Harelbeke konden.

