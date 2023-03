De nieuwsfeiten van de dag

1Dan toch geen Legoland in België

De groep Merlin schort haar plannen op om van de oude Caterpillar-site in Charleroi een Legoland te maken. De beslissing kadert binnen een globaal plan van de groep. Merlin wil zich focussen op de versterking van bestaande infrastructuur. In augustus werd gecommuniceerd dat het project nog afgevoerd kon worden indien de kosten te hoog opliepen. Al wordt die reden vandaag niet aangehaald.

De Waalse minister van Economie Willy Borsus (MR) en de burgemeester van Charleroi Paul Magnette (PS) reageren ontgoocheld op de beslissing. Voor de PS’er gold het als een enorm prestigeproject.

2Drie doden in vluchtelingencentrum door Russische raketaanval

Puin van een vluchtelingencentrum in Kostjantinivka, in de oblast Donetsk. reuters

Afgelopen nacht hebben Russische raketaanvallen opnieuw dodelijke slachtoffers gemaakt in Oekraïne. Volgens lokale autoriteiten stierven drie vrouwen op een plaats waar vluchtelingen werden opgevangen. Die opvangplaats lag in de oblast Donetsk. Het centrum was een zorgvuldig uitgekozen punt, omdat de water- en elektriciteitsvoorziening er iets beter is dan op andere plaatsen in de oorlogszone.

Verder bericht de Oekraïense overheid over twee doden in de noordelijke regio Soemi. Daar werden een school, een administratief gebouw en woonblokken beschoten. Ook zouden volgens het bureau van president Volodimir Zelenski nog twee doden gevallen zijn elders in het land: in de oostelijke stad Chasiv Jar en in de zuidelijke stad Cherson.

3Man rijdt met wagen in op groep mensen aan luchthaven Keulen/Bonn

afp

Aan de parking van de Duitse luchthaven Keulen/Bonn is een man met zijn wagen ingereden op een groep mensen. Er zijn verschillende gewonden gevallen. Niemand van hen verkeert in levensgevaar.

Volgens Der Spiegel gaat het om een 57-jarige man, allicht met psychische problemen. De man werd meteen na de feiten opgepakt en werd naar het ziekenhuis gebracht, citeren ze de politiewoordvoerder.

4Bestuurslid VRT gaat geplaagde NOS Sport leiden

NOS Sport, de sportredactie van de Nederlandse publieke omroep NOS, heeft een nieuwe interim-hoofdredacteur en voor het eerst is dat een vrouw: mediabestuurder en consultant Jacqueline Smit. De Nederlandse zit sinds juli 2022 als onafhankelijk lid in de raad van bestuur van de VRT. De voltallige hoofdredactie van NOS Sport stapte twee weken geleden op na meldingen over grensoverschrijdend gedrag.

5Koning Charles stelt staatsbezoek aan Frankrijk uit door protesten

Het eerste staatsbezoek van Charles als koning wordt uitgesteld. De Britse koning trekt zondag niet naar Parijs, schrijft de Britse pers op gezag van Franse communicatie. Woensdag zou Charles III naar Duitsland doorreizen.

Donderdag werd de Franse hoofdstad opgeschrikt door hevige protesten. Reden daarvoor is de bijzonder onpopulaire pensioenhervorming van president Emmanuel Macron. Via een grondwettelijke omweg wil hij de pensioenleeftijd in zijn land van 62 naar 64 jaar optrekken.

6Aandelen Deutsche Bank zakken met 12 procent

Deutsche Bank. ap

De aandelen van Europese banken noteren vrijdagvoormiddag met verliezen. De sector kent sinds de recente bankperikelen in de VS en de ondergang van Credit Suisse al een bewogen periode. Deutsche Bank duikt zelfs 12 procent lager. Bovendien weegt ook een Amerikaans onderzoek over banken die mogelijk de sancties tegen Rusland omzeilen op het beurssentiment.

7Bekende wolkenkrabber in New York geveild voor 190 miljoen dollar

Het Flatiron Building, een van de bekendste wolkenkrabbers in New York, is woensdag geveild voor 190 miljoen dollar. De verkoop gebeurde in opdracht van de rechter om een geschil tussen de eigenaren te regelen. De naam ‘Flatiron’ verwijst naar de kenmerkende strijkijzervorm.

DS Video | Beroemde Flatiron-wolkenkrabber in New York geveild voor 190 miljoen dollar.

8Apple wil de bioscoopzaal veroveren

Techreus Apple gooit 1 miljard euro aan tegen een plan om films te ontwikkelen. Dat bericht Bloomberg op basis van anonieme bronnen binnen het bedrijf. Met die films zou Apple een offensief voor de klassieke bioscoopzaal willen inzetten. Het wil films uitbrengen in duizenden zalen, en die zouden minstens een maand in die zalen moeten blijven.

9Brons voor Loena Hendrickx op WK kunstschaatsen

afp

Loena Hendrickx zette vrijdag een knappe vrije kür neer en haalde brons op het WK. De Belgische vicewereldkampioene maakte één slipper op een triple Lutz, maar schaatste voor het overige foutloos. Ze werd door de jury beloond met een score van 138,48 punten. Dat bracht haar totaal op 210,42 punten, haar tweede hoogste score van dit seizoen.

Het goud was voor de Japanse favoriete Kaori Sakamoto. Onze andere landgenote, Nina Pinzarrone, werd elfde.