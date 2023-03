Een agent van de Amerikaanse geheime dienst bewaakt Mar-a-Lago, het resort van ex-president Trump in Florida. Trump zei in een bericht op de sociale media dat hij verwacht te worden gearresteerd in verband met een onderzoek naar zwijggeld waarbij pornoactrice Stormy Daniels betrokken is. Trump riep zijn aanhangers op te protesteren tegen een dergelijke stap. afp