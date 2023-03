Is het schandaal met een pornoster echt de beste manier om Trump te vervolgen?

Wordt Donald Trump gearresteerd of niet? Die vraag houdt de VS al een week in de ban sinds Trump zelf aankondigde dat hij zou worden aangeklaagd in een zaak rond de betaling van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Wat betekent de aanklacht voor Trump, voor zijn Make America Great Again-beweging en voor de Republikeinen?





Journalist Steven De Foer| Presentatie Alexander Lippeveld| Redactie Yves Delepeleire| Eindredactie Alexander Lippeveld, Sophie Faict, Yves Delepeleire| Audioproductie Pieter Santens| Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere | Credits ABC News, CBS 60 Minutes

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.