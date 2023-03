‘Hotel Rwanda’-held Rusesabagina wordt vrijgelaten

President Kagame heeft strafvermindering verleend aan zijn politieke tegenstander, de Rwandese Belg Paul Rusesabagina, die als hoteluitbater duizenden mensenlevens redde tijdens de Rwandese genocide.

De Rwandese autoriteiten zijn van plan Paul Rusesabagina zaterdag vrij te laten. De uitgesproken criticus van de regering van president Paul Kagame kreeg in 2021 een gevangenisstraf van 25 jaar op beschuldiging van terrorisme. Maar de president heeft hem nu strafvermindering toegekend, bevestigde de Rwandese regering aan persbureau AFP.

Rusesabagina is de voormalige hoteluitbater van Hôtel des Mille Colinnes in Kigali, die tijdens de Rwandese genocide van 1994 meer dan duizend mensenlevens redde. Hij verwierf internationale bekendheid door de film Hotel Rwanda, maar werd een vijand van het regime van Kagame.

In 2020 lokte het Rwandese regime hem op een privévlucht van Dubai naar Kigali. Daar werd hij vorig najaar veroordeeld tot een celstraf van 25 jaar voor de ‘oprichting van en het lid zijn van’ de gewapende groepering FLN, die ervan beschuldigd werd verantwoordelijk te zijn voor dodelijke aanvallen in Rwanda in 2018 en 2019.

Rusesabagina erkende een leidende rol te hebben in een gelieerde oppositiegroep, maar ontkende betrokken te zijn bij de gewelddadige acties van de FLN. Zijn aanhangers spraken over een schijnproces. Ook de Belgische regering – bij monde van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) – sprak na de veroordeling van een ‘oneerlijke rechtsgang’.

Rusesabagina zal eerst naar de Qatarese hoofdstad Doha vliegen en vervolgens naar de Verenigde Staten, meldde een Rwandese bron aan persbureau Reuters. De VS, waar Rusesabagina permanent verblijfsrecht geniet, hebben forse druk uitgeoefend op het Rwandese regime om hem vrij te laten.

