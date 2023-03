Veertig jaar geleden verlaagde president Mitterrand de pensioenleeftijd van 65 naar 60 jaar. Elke regering die dat weer wil ombuigen, krijgt te maken met stevige straatprotesten. Recht op rust is ‘bijna een kwestie van beschaving’.

Emmanuel Macron heeft een groot probleem. Dat is de conclusie na de negende actiedag tegen de wet die de pensioenleeftijd ­geleidelijk optrekt van 62 naar 64 jaar. De opkomst was zowel in Parijs als nationaal ...