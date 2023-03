Deutsche Bank doet beurzen kelderen

Nieuwe onrust in de banksector duwt de beurzen lager. Deze keer is het Deutsche Bank dat op de sector weegt. ‘Centrale bankiers moeten het vertrouwen herstellen. Er is paracetamol nodig.’

Op het einde van een week die begon met de redding van de Zwitserse grootbank Crédit Suisse, neemt de onrust opnieuw toe in de banksector. De aanleiding voor de nieuwe koersdalingen is vrij beperkt. Sommigen verwijzen naar de boodschap van Deutsche Bank dat het een achtergestelde obligatie vervroegd gaat terugbetalen. Anderen halen de Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, aan, die zegt spaargeld toch niet onbeperkt te garanderen. Nog anderen verwijzen naar een onderzoek van de Federal Reserve bij de Zwitserse grootbank UBS. Verder is er nog een lokale Duitse bank die achtergestelde schulden niet vervroegd gaat terugbetalen en daardoor hogere rente moet betalen. De enige rode draad in al die verhalen is dat de zenuwen strak gespannen staan.

‘Het vertrouwen is aangetast, maar dit is niet 2008. In 2008 kwamen de problemen uit de reële economie. Vandaag gaat het om een vertrouwensprobleem. De centrale banken zullen met paracetamol moeten komen om dit te op te lossen’, zegt Luc Aben, de hoofdeconoom van Van Lanschot Bankiers. ‘Best komt er een liquiditeitslijn.’

De Europese ECB blijft benadrukken dat het systeem solide is. Dat zei ECB-voorzitster Christine Lagarde vrijdagochtend nog in het Europees Parlement. Het neemt niet weg dat in de markt banken als meer risicovol worden gezien. Zo stegen de verzekeringspremies om zich in te dekken tegen een wanbetaling op obligaties bij Deutsche Bank met ruim een derde, van 134 punten naar 198 punten. Op de beurs zakte het aandeel Deutsche Bank op een bepaald moment met 15 procent. Na de middag werd dat iets minder dan 10 procent.

Ook andere bankaandelen – van Commerzbank over BNP Paribas tot ING – stonden onder druk en verloren 4 tot 6 procent. Het huidige klimaat is gunstig voor speculanten die gokken op koersdalingen. Door het aangetaste vertrouwen is er niet veel nodig om koersreacties uit te lokken.

Op de Brusselse beurs zakt de sterindex Bel20 met 1,10 procent, in Parijs is het verlies het dubbele. Het zijn vooral de financiële aandelen die op de markt wegen. Waarnemers voorspellen dat de onrust over de gezondheid van de banken nog een tijdje kan aanhouden. Veel beleggers verkopen daarom hun bankaandelen. Ze blijken ook meer geld in geldmarktfondsen te steken. Dat geeft aan dat hun vertrouwen in de beurs op een laag pitje staat.

