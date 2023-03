Vooruit klaagt dalend aantal inspecties in dienstenchequesector aan

Er zijn steeds minder sociale inspecties in de dienstenchequesector. Nochtans is onlangs vastgesteld dat 90 procent van de dienstenchequebedrijven zich niet aan de regels houdt.

Sinds 2016 daalt het aantal inspecteurs en controles in de sector, hoewel een nationale campagne van 2022 in de dienstenchequesector aantoonde dat er wel degelijk nood is aan extra controles. Tijdens die campagne vonden 175 inspectiebezoeken plaats, en daarbij werden 159 schriftelijke waarschuwingen uitgeschreven wegens inbreuken op de welzijnsreglementering. Een aantal inbreuken kwam geregeld terug: het ontbreken van risicoanalyses over producten waarmee werd schoongemaakt; de afwezigheid van een systeem van gezondheidstoezicht; het niet nagaan van de veiligheid op de werkplek van de poetshulp.

Geen interesse

De Vlaamse regering heeft onlangs de sociale inspecties op economische migratie opgedreven. Oppositiepartij Vooruit stelt zich hier vragen bij. Volgens haar heeft dat tot gevolg dat er minder controles gebeuren sectoren die het broodnodig hebben, zoals de dienstenchequesector. De Vlaamse regering bouwt namelijk jaar na jaar de controles en het aantal inspecteurs in de dienstenchequesector af. In 2021 gebeurden er in die sector nog 332 controles, in 2022 waren dat er al een derde minder: 215. Het aantal inspecteurs is tegenover 2016 net niet gehalveerd, van 9,43 naar 5,29 in 2022.

Vlaams parlementslid Thijs Verbeurgt (Vooruit) stelt dat extra sociale inspecties een eerste stap zijn naar het verhelpen van de wantoestanden in de dienstenchequesector. ‘Als men actie wil ondernemen, moeten de inbreuken eerst vastgesteld worden’, zegt hij. Hij is kritisch voor Vlaams minister van Werk, Jo Brouns (CD&V): ‘De cijfers tonen het gebrek aan interesse van deze Vlaamse Regering voor het welzijn van onze poetshulpen’, vindt Verbeurgt. ‘Als minister Brouns ook maar iets geeft om poetshulpen, had hij de sociale inspectie de voorbije jaren structureel versterkt in plaats van ze af te bouwen.’

Beperkte middelen

‘De reden voor de daling in 2022 is dat we daarvóór te maken hadden met corona’, luidt het bij Bram Bombeek, woordvoerder van minister Brouns. Tijdens de coronacrisis werden de controles voor de dienstenchequesector net opgedreven, met als gevolg een terugval in 2022. De woordvoerder bevestigt dat er momenteel veel middelen gaan naar extra sociale inspecties op economische migratie. ‘Middelen zijn altijd beperkt en schaars’, vertelt Bombeek. ‘We blijven de noden nauwgezet opvolgen, ook in de dienstenchequesector.’

