Apple wil de bioscoopzaal veroveren

Apple gaat 1 miljard dollar per jaar spenderen aan het maken van films. Daarmee wil het ook de klassieke cinemazaal inpalmen.

Richt iPhone-maker Apple zijn pijlen op de bioscoopzaal? Het lijkt erop. Persagentschap Bloomberg meldt dat de techreus van plan is een miljard dollar per jaar in de ontwikkeling van films te pompen. Die info komt van anonieme bronnen binnen het bedrijf. Apple zelf reageert er niet op.

Met die films zou Apple een offensief voor de klassieke bioscoopzaal willen inzetten. Het wil films uitbrengen in duizenden zalen, en die zouden minstens een maand in die zalen moeten blijven.

Apple zou al een resem filmstudio’s hebben benaderd om partnerschappen af te sluiten. Er zijn al even deals over films als Killers of the flower moon, de nieuwe Martin Scorsese met Leonardo DiCaprio, de spionagethriller Argylle van regisseur Matthew Vaugn met Henry Cavill en Dua Lipa, en Napoleon, een film van Ridley Scott over de Franse keizer. Die komen al allemaal naar streamingdienst Apple TV+. Maar Apple wil dus ook films naar de bioscopen brengen.

Kijkers lokken

Apple is een nieuwe speler in de filmwereld, maar is vastberaden om uit te groeien tot een grote naam. De grote investering moet Apple Studios, het film- en tv-productiebedrijf van de reus, meer faam bezorgen, net als het streamingplatform Apple TV+. Een stevig aanbod van kwaliteitsfilms, die ook in de cinema te bekijken is, moet op dat platform meer abonnees opleveren. Vorig jaar won een film op Apple TV+, Coda, nog de Oscar voor beste film.

Met het initiatief volgt Apple die andere techreus, Amazon. Dat kocht vorig jaar de filmstudio MGM Studios, bekend van onder meer de James Bond-franchise, voor bijna 9 miljard dollar. Amazon zei dat het van plan was om 12 tot 15 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Tegelijk kunnen die films mee de catalogus van Amazons streamingdienst Prime Video stofferen.

Aandelen cinemaketens stijgen

De plannen van Apple zijn alvast goed nieuws voor de cinemazalen. Cinema-uitbaters hebben het al een tijdje moeilijk door de opkomst van streamers als Netflix, en de pandemie deed hen geen goed. In de VS sloot bioscoopreus AMC in 2020 al zijn zalen.

Sinds het einde van de lockdowns gaat het wel wat beter. Blockbusters als Top Gun: Maverick en Avatar, the way of water deden het uitstekend. Maar dat geldt niet voor alles. Zo flopte de laatste film van Steven Spielberg, The Fabelmans.

In die context is het nieuws van Apple welkom. In de VS gingen de aandelenkoersen van zowat alle cinemauitbaters stevig de lucht in, met winsten tot wel zes procent. Zij worden gezien als medewinnaars van Apple’s plannen. Bij ons heeft het nieuws minder impact, het aandeel van bioscoopuitbater Kinepolis beweegt amper.

