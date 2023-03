Directrice Moskous museum stapt op: derde ontslag op rij

De directrice van het Poesjkin-museum in Moskou dient haar ontslag in. Waarnemers brengen de terugtrekking van Marina Loshak in verband met de toenemende repressie tegen dissidente stemmen in Rusland. Dat schrijft de kunstsite Artnet.

Marina Loshak is afkomstig uit Odessa, Oekraïne. Haar dochter en neef zijn beiden journalisten en worden door de regering-Poetin als ‘buitenlandse agenten’ weggezet. Na de invasie in Oekraïne zijn ze allebei gevlucht uit Rusland. Loshak kwam in 1986 naar Moskou en stond sinds 2013 aan het hoofd van het Poesjkin-museum. Dat is het museum met de grootste westerse kunstcollectie van Moskou.

‘Ik ben tien jaar directeur geweest’, zei Loshak in een mededeling. ‘Nu is een volgende persoon nodig, met verse energie en nieuwe ideeën, en met nieuwe ambities om voort te zetten wat anderen in gang gezet hebben.’

Kunstbiënnale geannuleerd

Het vertrek van Loshak komt amper een maand nadat het contract van Elena Pronicheva bij de Tretjakov-galerij plots opgezegd werd. Ze vernam haar ontslag via de media en wordt vervangen door de dochter van een gewezen onderdirecteur van de federale veiligheidsdienst. De Tretjakov-galerij heeft de grootste collectie Russische avant-gardekunst ter wereld. De instelling ligt al langer in het vizier. In november werd de Moskouse Kunstbiënnale die in haar gebouwen plaatsvindt, enkele dagen voor de opening geannuleerd.

In november stapte curator Dmitri Ozerkov op bij het Hermitage-museum in Sint-Petersburg, waar hij sinds 2006 in dienst was. Op zijn Instagram-account schreef hij dat hij opstapte omdat hij ‘niets te maken wilde hebben met het Rusland van vandaag’. Hij nam zijn beslissing nadat zijn directeur een interview had gegeven waarin hij de ‘speciale militaire operatie’ verdedigde.