Bulgaren, Roemenen en Polen die als zelfstandige werken in ons land, krijgen tot vier keer zo veel ziektedagen uitgekeerd als hun Belgische collega’s. De N-VA spreekt van fraude, de regering kondigt ‘specifieke acties’ aan.

Het aantal buitenlanders dat in ons land geregistreerd staat als zelfstandige ondernemer, neemt snel toe. Waren het er in 2017 nog 120.000, dan werd vier jaar later al de kaap van 160.000 zelfstandigen ...