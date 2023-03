‘Moeilijkheden met cashflow’ nekken Scotch & Soda

Na de stille dood van Abercrombie & Fitch, Hollister en Superdry is nu het Nederlandse Scotch & Soda aan de beurt. Het merk vraagt het faillissement aan voor zijn winkels in Nederland.

Het Nederlandse kledingmerk Scotch & Soda is een bekende naam in de winkelstraten, niet alleen in België en Nederland, ook internationaal. Het merk heeft wereldwijd meer dan 200 winkels en 7.000 shop-in-shops (een winkel in een andere winkel, red.). Het merk was bekend voor zijn betaalbare kleding met een jeugdig klassiek designergevoel.

Ondanks de populariteit moest het bedrijf deze week het faillissement aanvragen voor zijn Nederlandse tak. ‘Ernstige moeilijkheden met de cashflow’, wordt opgegeven als oorzaak. Scotch & Soda ontstond in 1985 in Amsterdam. Sinds de coronapandemie worstelde het met dalende omzetcijfers. De energiecrisis en stijgende lonen deed het kledingbedrijf uiteindelijk de das om.

Kinderen van gegoede ouders

Scotch & Soda is niet het eerste modemerk dat de coronapandemie niet te boven komt. Abercrombie & Fitch, Hollister en Superdry kenden hetzelfde lot. De kledingmerken waren in de jaren 2000 en 2010 razendpopulair, wat alles te maken had met de it-factor die de merken zichzelf toe-eigenden. Wie Abercrombie droeg, was cool. Hetzelfde kon gezegd worden van Scotch & Soda: een cool merk voor kinderen van gegoede afkomst. Het Amsterdamse label zat daarmee ergens tussen Abercrombie en Ralph Lauren in.

Toch is voor de fans van het label de hoop nog niet verloren. De winkels in België blijven open. Ook lieten meerdere bedrijven weten geïnteresseerd te zijn in een doorstart van de 32 Nederlandse winkels.

