De emblematische Flatiron wolkenkrabber in New York, met zijn bijzondere architectuur uit het begin van de 20e eeuw, is woensdag geveild voor 190 miljoen dollar. De verkoop gebeurde in opdracht van de rechter om een geschil tussen de eigenaren te regelen.

De Flatiron werd in twee jaar opgetrokken en voltooid in 1902. Het gebouw van architect Daniel Burnham van de Chicago School is zoals veel gebouwen in New York uit die tijd in Beaux-Arts-stijl.

Het 22 verdiepingen tellende gebouw staat sinds 2019 leeg. De wolkenkrabber van 87 meter hoogte in de wijk Midtown in Manhattan staat op het kruispunt van 22nd Street, Fifth Avenue en Broadway.

Financier Jacob Garlick, stichter van het investeringsfonds Abraham Trust, bracht het hoogste bod uit, aldus veilinghuis Mannion Auctions. De koper moet uiterlijk vrijdagavond 10 procent van de koopsom (19 miljoen dollar) betalen, anders gaat het kantoorgebouw naar Jeff Gural, de tweede bieder, die 75 procent van de eigenaren vertegenwoordigt en 189,5 miljoen dollar bood.

