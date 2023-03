Adidas en Beyoncé zetten hun samenwerking stop. De verkoop van haar kledinglijn bij het sportmerk, Ivy Park, bleef ver onder de verwachtingen.

Het was volgens Adidas het begin van een ‘levenslange samenwerking’ met Beyoncé, maar in de mode is levenslang relatief. Sowieso liep het contract tussen de zangeres en het Duitse sportkledingmerk eind ...