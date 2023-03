Koning Charles stelt staatsbezoek aan Frankrijk uit door protesten

De Britse koning Charles III gaat zondag niet naar Parijs. Dat bericht de Britse pers. De protesten tegen de pensioenhervormingen in het land schrikken hem af.

Het eerste staatsbezoek van Charles als koning wordt uitgesteld. Het staatshoofd trekt zondag niet naar Parijs, schrijft de Britse pers om het gezag van Franse communicatie. Op woensdag zou Charles III naar Duitsland doorreizen.

Gisteren werd de Franse hoofdstad opgeschrikt door hevige protesten. Reden daarvoor is de bijzonder onpopulaire pensioenhervorming van president Emmanuel Macron. Via een grondwettelijke omweg om het parlement wil hij de pensioenleeftijd in zijn land van 62 naar 64 jaar optrekken.

