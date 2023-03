Een journaliste van het omstreden pro-Republikeinse Fox News deed woensdag live verslag van een schietpartij op een middelbare school in Denver. Het ging om de school van haar eigen zoon, die ongedeerd bleef en haar voor de camera kwam omhelzen.

Bij de schietpartij op de East High School in Denver, in de Amerikaanse staat Colorado, raakten woensdag twee leerkrachten gewond. De dader was een minderjarige leerling. Hij had tijdens een veiligheidscontrole een vuurwapen bovengehaald en meerdere keren gevuurd, voor hij wegvluchtte. De jongeman werd later dood teruggevonden.

