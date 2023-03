Bestuurslid VRT gaat geplaagde NOS Sport leiden

Jacqueline Smit, lid van de raad van de bestuur van de VRT, wordt tijdelijk hoofd van NOS Sport, waar de voltallige hoofdredactie opstapte na meldingen over grensoverschrijdend gedrag.

NOS Sport, de sportredactie van de Nederlandse publieke omroep NOS, heeft een nieuwe interim-hoofdredacteur en voor het eerst is dat een vrouw: mediabestuurder en consultant Jacqueline Smit. De Nederlandse zit sinds juli 2022 als onafhankelijk lid in de raad van bestuur van de VRT.

Volgens Frieda Brepoels, voorzitter van de raad van bestuur van de VRT, heeft Smit gisteren bevestigd dat ze hoe dan ook bestuurslid bij de VRT blijft. ‘Deontologisch en juridisch gezien kan ze haar mandaat probleemloos combineren met een functie bij de Nederlandse publieke omroep, aangezien het om een tijdelijk mandaat gaat’, zegt VRT-woordvoerder Bob Vermeir. Smit was voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.

Smit zetelde eerder in het directiecomité van Microsoft in Nederland. Ze leidde de Nederlandse radiozendergroep 538 Group en was twee jaar lang commercieel directeur bij TMG, het moederbedrijf van de Nederlandse krant De Telegraaf dat in 2017 werd gekocht door Mediahuis, de uitgever van onder meer De Standaard.

Grensoverschrijdend gedrag

Maarten Nooter, die bijna twintig jaar aan het hoofd stond van NOS Sport, stapte begin deze maand op, samen zijn drie adjunct-hoofdredacteurs (Pim Marks, Selma Schuurman en Ewoud van Winsen) na meldingen over een toxische werksfeer op zijn redactie.

Bijna honderd (ex-)personeelsleden van NOS Sport getuigden bij externe vertrouwenspersonen over pesterijen, (seksuele) intimidatie en discriminatie. Na het nieuws over grensoverschrijdend gedrag bij de Nederlandse tv-programma’s De wereld draait door en The Voice of Holland had de publieke omroep NOS een oproep gedaan om grensoverschrijdend gedrag te melden.

Smit zal tijdelijk samenwerken met adjunct-hoofdredacteurs Marks en Schuurman, die in deze overgangsperiode nog even aanblijven ‘om de continuïteit te garanderen’. Ze zal de functie voor minstens zes maanden uitoefenen. Daarna wordt een nieuwe hoofdredactie samengesteld.

