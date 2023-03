Zachte temperaturen met buien die intens kunnen worden

Het wordt vrijdagvoormiddag al snel overal wisselvallig, met in de loop van de dag buien die ook intenser worden en eventueel onweerachtig kunnen worden.

Er is daarbij kans op korrelhagel. De maxima liggen tussen 11 graden in de Hoge Venen en 14 graden in Vlaanderen. Dat voorspelt het KMI.

Ook vrijdagavond en -nacht blijft het wisselvallig met buien die ‘s avonds nog tijdelijk onweerachtig kunnen zijn. Het koelt af tussen 4 en 8 graden.

Zaterdag is het wisselvallig en winderig met buien die gepaard kunnen gaan met een donderslag. In het zuidoosten van het land begint de dag met regen, elders is het eerst overwegend droog met opklaringen. De maxima schommelen van 8 graden in de Hoge Venen tot 12 à 13 graden in het centrum van het land.

Een actieve depressiekern trekt zondag over onze streken vanaf het westen en wordt het zwaarbewolkt tot betrokken met regen, lokaal veel regen. ‘s Avonds wordt het droger vanaf het noordwesten. In Hoog-België gaat de laatste regen over in smeltende sneeuw of sneeuw. De maxima liggen tussen 4 en 9 graden.

Maandag krijgen we wisselvallig weer met een afwisseling van brede opklaringen en wolkenvelden met buien. In de Ardennen zijn dit buien van smeltende sneeuw of sneeuw, elders valt er regen of eventueel wat smeltende sneeuw of korrelhagel. De maxima liggen tussen 2 graden in Hoog-België en 7 graden in Vlaanderen.

Op de meeste plaatsen vriest het dinsdagochtend. Aanvankelijk zijn er nog opklaringen, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf het zuiden. Aan de kust kan er tegen de avond wat regen vallen. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 9 graden in het westen van het land.