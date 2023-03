Geef leerkrachten vertrouwen

Leerkrachten efficiënter inzetten. De ­focus opnieuw leggen op lesgeven. De ­administratieve planlast verlagen. Klinkt ­allemaal bekend in de oren voor wie in het onderwijs staat. De leraarskamer kreunt meer dan ooit tevoren onder een verstikkende ­papierberg. Zijinstromers op wie ­alle hoop tot voor kort leek te rusten, ­verlaten het onderwijs al na enkele jaren. ­Moegestreden door een chronisch gebrek aan didactische en pedagogische onder­steuning. Murw gebeukt door de werkdruk die veel hoger ligt dan in de privé­sector, waar werk wel werkbaar gehouden wordt.