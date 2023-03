Stop met luchtboerderijen te bouwen

Tot voor kort dacht ik bij BBB ­altijd aan saaie fitnesstraining voor buik, billen en benen. Sinds vorige week denk ik aan Caroline van der Plas, boegbeeld van de Boer­BurgerBeweging die de Nederlandse ­verkiezingen won. Over Caroline wordt met ­nadruk verteld dat ze er zo ‘gewoon’ uitziet. Wat daarmee wordt bedoeld, blijft onduidelijk. Zelf vind ik Caroline er even gewoon of ongewoon uitzien als pakweg Caroline Gennez of Lydia Peeters, die ik er geen van beide van zou verdenken het spreekgestoelte van het parlement te ­betreden in een lurex catsuit of een avondjurk van Balenciaga.