Na een renovatie van anderhalf jaar gaat Stuk in Leuven op 8 juni weer open. Om de heropening luister bij te zetten, doet het dat met Artefact, dat normaal in februari plaatsvindt. Deze ­editie van het festival staat in het teken van extase, ‘hoe andere vormen van bewustzijn een impact hebben op hoe we onszelf en de wereld rondom ons begrijpen’, schrijft Stuk.