Nieuwe cijfers tonen dat de Vlaamse CO 2 -uitstoot sneller daalt. Toch halen we de doelstellingen voor 2030 niet.

De uitstoot van gebouwen, transport, landbouw en kleine industrie in Vlaanderen lag in 2021 bijna 10 procent lager dan in 2005. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Minister ...