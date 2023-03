Begrotingstekort op lange termijn werd vijf miljard te hoog ingeschat

Het monitoringcomité - de groep topambtenaren die de begroting van nabij volgt - heeft een fout gemaakt in haar jongste ramingen die ze vorige week donderdag publiceerde. Door een technische fout werd het begrotingstekort op de langere termijn te hoog ingeschat. Het tekort zal volgens een geactualiseerd rapport - dat zonet werd gepubliceerd - in 2028 geen 41,7 miljard bedragen, maar ‘slechts’ 36,6 miljard euro. Het nieuwe rapport heeft wel geen impact op de begrotingscontrole waarover de regering-De Croo vanaf morgen opnieuw bij elkaar zit. De raming voor het tekort van dit jaar blijft hetzelfde, met name 27,4 miljard euro. Ook de begroting van volgend jaar wordt onder de loep genomen. In oktober maakte Vivaldi immers een begroting voor dit en volgend jaar. Het tekort voor 2024 werd door het monitoringcomité 100 miljoen euro ingeschat.