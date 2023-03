Wat er ook gebeurde, bij de Zwitsers was je geld in veilige handen. Die reputatie, zorgvuldig opgebouwd en decennialang gekoesterd, is het Alpenland in één klap kwijt. Boze beleggers maken zich klaar om de autoriteiten aan te klagen.

‘Waar gaat het naartoe met de ­wereld als je een Zwitserse bankier niet meer kunt vertrouwen’, vroeg ­James Bond zich af in The world is not enough uit 1999. Dat gevoel ­bekruipt heel wat institutionele ...